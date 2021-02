A “Naked Attraction” il colpo di fulmine scatta completamente nudi (Di lunedì 15 febbraio 2021) Si intitola “Naked Attraction” ed è la nuova frontiera del dating show. Se infatti di solito ci si sceglie e poi, eventualmente, ci si spoglia lontano dalle telecamere, qui la scelta avviene completamente nudi. E se scatta l’attrazione fisica poi si verifica se c’è anche quella intellettuale. La versione italiana dello show, condotta da Nina Palmieri, è disponibile sulla piattaforma Discovery+. Le regole in fondo sono simili a quelle di molti altri dating show, quello che cambia è “l’abbigliamento” dei concorrenti. Infatti il single o la single in cerca dell’anima gemella si trova di fronte sei cabina di plexiglas che nascondono gli aspiranti partner. Cabine che si alzano mano a mano scoprendo il corpo dei concorrenti. E si parte proprio dai genitali, prima parte a essere svelata. Poi il petto e solo ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 15 febbraio 2021) Si intitola “” ed è la nuova frontiera del dating show. Se infatti di solito ci si sceglie e poi, eventualmente, ci si spoglia lontano dalle telecamere, qui la scelta avviene. E sel’attrazione fisica poi si verifica se c’è anche quella intellettuale. La versione italiana dello show, condotta da Nina Palmieri, è disponibile sulla piattaforma Discovery+. Le regole in fondo sono simili a quelle di molti altri dating show, quello che cambia è “l’abbigliamento” dei concorrenti. Infatti il single o la single in cerca dell’anima gemella si trova di fronte sei cabina di plexiglas che nascondono gli aspiranti partner. Cabine che si alzano mano a mano scoprendo il corpo dei concorrenti. E si parte proprio dai genitali, prima parte a essere svelata. Poi il petto e solo ...

fdiciannove : Amici pansessuali non è che abbiate mandato proprio un rappresentante valido a naked attraction........... - RitaccoAlessan1 : RT @MediasetTgcom24: A 'Naked Attraction' il colpo di fulmine scatta completamente nudi #nakedattraction - Frances86035979 : RT @EsattoC: Come promesso a 100RT, tutti i piselli senza censura di Naked Attraction Italia! ?? RT e seguici su Instagram ?? https://t.co… - giornalettismo : La fenomenologia di #NakedAttraction, il programma in cui si sceglie un papabile futuro partner partendo dai genita… - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: A 'Naked Attraction' il colpo di fulmine scatta completamente nudi #nakedattraction -