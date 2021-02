A Genova isolata la variante sudafricana del Covid

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Il team dell’Unità Operativa di Igiene dell’Ospedale Policlinico San Martino, diretto dal professor Giancarlo Icardi, ha isolato ladel Sars-Cov-2, riscontrata su una paziente di 25 anni. La donna, a quanto riferisce il nosocomio, “avrebbe fatto scalo aereo in un paese a rischio”. La paziente, genovese, si è autodenunciata e si è auto; positiva dal 31 gennaio, si è negativizzata l?8 febbraio scorso. Ad ora non sono stati rilevati casi secondari derivanti, sottolinea l’ospedale.

Il team dell'Unità Operativa di Igiene dell'Ospedale Policlinico San Martino, diretto dal professor Giancarlo Icardi, ha isolato la variante sudafricana del Sars-Cov-2, riscontrata su una paziente di 25 anni di rientro dall'estero.