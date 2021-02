Vincono Atalanta e Sampdoria, Muriel decide al 90? (Di lunedì 15 febbraio 2021) L'Atalanta batte 1-0 il Cagliari nel match della 22esima giornata di Serie A e ritrova il successo dopo due passi falsi consecutivi, agganciando momentaneamente la Lazio al sesto posto. A decidere una partita sporca e avara di emozioni è una magia del solito Muriel, che ubriaca la difesa rossoblù e trafigge Cragno al 90'. Piccinini toglie un rigore inizialmente assegnato al Cagliari al 95'. Ennesima sconfitta per Di Francesco, che resta invischiato in piena zona retrocessione.Sampdoria-Fiorentina 2-1La classe enorme di Quagliarella regala tre punti alla Sampdoria che batte 2-1 la Fiorentina nel secondo match pomeridiano.Entrato al 20' della ripresa, l'intramontabile attaccante decide la gara concludendo un'azione iniziata proprio da lui e continuata da Candreva. Nel primo, al gol di ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 15 febbraio 2021) L'batte 1-0 il Cagliari nel match della 22esima giornata di Serie A e ritrova il successo dopo due passi falsi consecutivi, agganciando momentaneamente la Lazio al sesto posto. Are una partita sporca e avara di emozioni è una magia del solito, che ubriaca la difesa rossoblù e trafigge Cragno al 90'. Piccinini toglie un rigore inizialmente assegnato al Cagliari al 95'. Ennesima sconfitta per Di Francesco, che resta invischiato in piena zona retrocessione.-Fiorentina 2-1La classe enorme di Quagliarella regala tre punti allache batte 2-1 la Fiorentina nel secondo match pomeridiano.Entrato al 20' della ripresa, l'intramontabile attaccantela gara concludendo un'azione iniziata proprio da lui e continuata da Candreva. Nel primo, al gol di ...

gaetano_barbati : A me giocare come giocano Atalanta, Verona e Roma non piace perché come ho scritto più volte ci si diverte questo è… - WarrenGatt : RT @GiovaAlbanese: A Vinovo vincono anche gli #Under16 della #Juventus contro l'Atalanta. Risultato finale di 2-0: a segno Panic e La Malfa. - SilviaPrato1 : RT @GiovaAlbanese: A Vinovo vincono anche gli #Under16 della #Juventus contro l'Atalanta. Risultato finale di 2-0: a segno Panic e La Malfa. - sportnotizie24 : #SerieA - La #Roma vola al terzo posto, vincono #Samp, #Atalanta e #Sassuolo - CalcioPillole : RT @CipFanta: Nel pomeriggio del #fantacalcio vengono rispettate le previsioni. Domina la #Roma, mentre l'Atalanta si affida ancora una vol… -