Verdone | «Ho un rapporto sessuale con la vita | l’ho amata talmente tanto da non farmi sfuggire nulla»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 14 febbraio 2021) Il Fatto Quotidiano intervista Carlo. Ha appena pubblicato un libro, “La carezza della memoria”. Una sorta di album dei ricordi di cui racconta la gestazione. «E’ nato esattamente nel primo giorno di lockdown: ero solo in casa, quindi decido di mettere in ordine, di affrontare una grossa cassa di cartone sigillata e piazzata in un armadio. Sopra c’era scritto: “oggetti e fotografie da riordinare”, e le aveva raccolte il mio compianto segretario, Ivo Di Persio…». Racconta l’emozione nel riconoscere la sua scrittura, il dolore alle anche nel sollevarla,che la scatola gli cadde dalle mani. «La scatola si è rotta e si sono sparse una miriade di fotografie in bianco e nero, a colori, stampe, lettere, oggetti, appunti, agende telefoniche, rosari, santini; a quel punto mi sono seduto e ho iniziato a esaminare, e ogni foto e oggetto mi ha ...