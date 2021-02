Ultime Notizie Roma del 14-02-2021 ore 08:10 (Di domenica 14 febbraio 2021) Romadailynews radiogiornale informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio il draghi e i ministri hanno giurato al Quirinale ieri poi il passaggio di consegne con conta il primo Consiglio dei Ministri nel suo primo discorso draghi ha sottolineato l’anima ambientalista di discutibile la necessità di mettere in sicurezza il paese anche grazie a una squadra coesa e senza interessi di parte con te lascia tra gli applausi e saluta grande esperienza mai rammarichi ha detto Di Maio di Rende omaggio persona straordinaria scrivilo Ringrazia con lui Italia protagonista in Europa plauso proprio dall’Europa per la nascita del governo draghi la presidente della commissione europea von der leyen è tutta pronta a lavorare il presto insieme per la comune ripresa è per una Unione Europea ambiziosa ha detto il Presidente del Consiglio Europeo Michel scrive a sua ... Leggi su romadailynews (Di domenica 14 febbraio 2021)dailynews radiogiornale informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio il draghi e i ministri hanno giurato al Quirinale ieri poi il passaggio di consegne con conta il primo Consiglio dei Ministri nel suo primo discorso draghi ha sottolineato l’anima ambientalista di discutibile la necessità di mettere in sicurezza il paese anche grazie a una squadra coesa e senza interessi di parte con te lascia tra gli applausi e saluta grande esperienza mai rammarichi ha detto Di Maio di Rende omaggio persona straordinaria scrivilo Ringrazia con lui Italia protagonista in Europa plauso proprio dall’Europa per la nascita del governo draghi la presidente della commissione europea von der leyen è tutta pronta a lavorare il presto insieme per la comune ripresa è per una Unione Europea ambiziosa ha detto il Presidente del Consiglio Europeo Michel scrive a sua ...

