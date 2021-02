Speranza: stop attività sciistiche fino al 5 marzo (Di domenica 14 febbraio 2021) Il provvedimento tiene conto, spiegano dal ministero, dei più recenti dati epidemiologici comunicati venerdì dall’Istituto Superiore di Sanità Leggi su ilsole24ore (Di domenica 14 febbraio 2021) Il provvedimento tiene conto, spiegano dal ministero, dei più recenti dati epidemiologici comunicati venerdì dall’Istituto Superiore di Sanità

Agenzia_Ansa : Lo sci non riparte, nuovo stop agli impianti fino al 5 marzo. Speranza firma il provvedimento #ANSA - repubblica : ?? Il ministro Speranza firma stop allo sci fino al 5 marzo - TgrPiemonte : Sospesa la riapertura degli impianti da sci. Il ministro Speranza, sentito il parere del comitato tecnico scientifi… - Lorenzxo2 : @MarcoRizzoPC Motivo in più per aderire alla sua proposta ULTIM'ORA: IL MINISTRO SPERANZA HA FIRMATO LO STOP ALLO S… - Open_gol : ??Speranza firma lo stop alle attività sciistiche amatoriali fino al 5 marzo -