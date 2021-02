Sonia Pattarino è incinta | l' ex di Ivan Gonzales e corteggiatrice di UeD in dolce attesa

zazoomblog : Uomini e donne l’annuncio di Sonia Pattarino: “Sono incinta aspetto una bambina” - #Uomini #donne #l’annuncio… - zazoomblog : Uomini e donne gossip: l’ex corteggiatrice Sonia Pattarino annuncia la dolce attesa - #Uomini #donne #gossip: - zazoomblog : Uomini e Donne: l’ex corteggiatrice Sonia Pattarino è incinta - #Uomini #Donne: #corteggiatrice #Sonia - GossipItalia3 : Uomini e Donne: l’ex corteggiatrice Sonia Pattarino è incinta #gossipitalianews -

Ultime Notizie dalla rete : Sonia Pattarino

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donneha annunciato su Instagram che è incinta. La web influencer ha svelato di essere in dolce attesa 34enne ha postato uno scatto che la ritrae in braccio al nuovo fidanzato, Giovanni La ...Abbiamo conosciutoa Uomini e donne nel novembre 2018. La ragazza sarda fu subito notata dal tronista Ivan ...La web influencer ha svelato di essere in dolce attesa 34enne ha postato uno scatto che la ritrae in braccio al nuovo fidanzato, Giovanni La Camera, ...Aldo Palmeri e Alessia Cammarota diventeranno genitori per la terza volta. Lo hanno annunciato loro stessi via Instagram, oggi. Una scelta tutt’altro che casuale: come è noto i ...