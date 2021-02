Prada Cup | Luna Rossa travolgente | vince altre due regate e si porta sul 4-0

Agenzia_Italia : Luna Rossa vince le prime due regate della Prada Cup, 2-0 sugli inglesi - ilpost : Luna Rossa ha vinto le prime due regate contro Ineos UK - Corriere : Luna Rossa-Ineos 3-0 in Prada Cup: allungo della barca italiana verso la Coppa America - DespricableMe : RT @Gazzetta_it: #Prada Cup fantastica Luna Rossa, travolge gli inglesi e va 4-0 #Vela - DespricableMe : RT @Eurosport_IT: ?@lunarossa? è uno spettacolo! Altre due vittorie su Team Ineos UK nella seconda giornata di finali di Prada Cup. È 4-0… -

Il team italiano ha sconfitto altre due volte in altrettante regate i britannici di Ineos di Ben Ainslie, portandosi così a un totale di 4 - 0 nella. Gli italiani hanno ottenuto la prima ...Il team italiano ha sconfitto altre due volte in altrettante regate i britannici di Ineos di Ben Ainslie, portandosi così a un totale di 4 - 0 nella. Gli italiani hanno ottenuto la prima ...Luna Rossa ha iniziato in maniera sensazionale la Finale di Prada Cup. Ad Auckland (Nuova Zelanda) la classifica recita un secco 4-0 nei confronti di Ineos Team UK dopo le prime due giornate. E dire c ...Tre positività al Covid-19, riscontrate all'interno di una famiglia a sud di Auckland, sono bastate alla premier Jacinda Kate Laurell Ardern per mettere l'intera regione in lockdown (livello 3, sostan ...