Mondiali Cortina | chi è Giovanni Franzoni | carriera e successi

Leggi su ck12

(Di lunedì 15 febbraio 2021)del 19enneparteciperà ai, nasce nel 2001 a Manerba del Garda, milita per le Fiamme Gialle. Sin dal 2017 è attivo nelle gare FIS, con lo Ski College Veneto, e poi con il Corpo Sportivo delle Fiamme Gialle. Esordisce in Coppa Europa il 20 Febbraio del 2018 a Sarentino nella discesa libera, piazzandosi 84°. Conquista il primo podio il 14 Febbraio del 2020 a Sella Nevea in combinata, strappando il secondo posto. Debutta in Coppa del Mondo il 20 Dicembre del 2020 in Alta Badia con lo slalom gigante, purtroppo non riesce a qualificarsi nella seconda manche., rimanda il sogno dei...