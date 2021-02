Miracolo a Montecitorio | il novello Messia | Magnus Mario | è già un Mito

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 14 febbraio 2021) Con la sua proverbiale arte Mantica, ha sbrogliato la Matassa, e dopo aver trasformato il Minotauro in Minodrago grazie ad un misterioso Deus ex Machina, i suoi devoti discepoli, la folla ammaliata e le Muse dei Mass-Media, sono in fervida attesa del discorso della Montagna per ricevere la Mercede e la Manna Quando chiudete le porte e fate buio dentro, ricordate di non dire mai che siete soli; infatti non lo siete: dentro di voi c’è Dio, e il vostro spirito. Ed essi hanno forse bisogno di luce per vedere come agite? (Manuale di Epitteto, 120) “Sarà stato uno scherzo di carnevale!” molti avranno pensato. È giovedì grasso, “Speriamo che non sia una Mascherata”, altri avranno commentato. Ma a quanto pare guardando, leggendo e ascoltando, ci siamo accorti che la vita non è un sogno come aveva fantasticato Calderon de La Barca, e la realtà supera qualsiasi fantasia. Da circa ...