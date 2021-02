Milan, zero tiri contro lo Spezia: l’ultima volta fu con Giampaolo (Di domenica 14 febbraio 2021) Il tecnico del Milan Stefano Pioli pareggia un record stabilito da Marco Giampaolo all’epoca della sua esperienza in rossonero La terza sconfitta in campionato del Milan è stata resa ancora più amara dal fatto che i rossoneri hanno chiuso la partita senza nemmeno un’occasione pericolosa. Come riferito da Opta, era dalla sfida contro l’Udinese dall’agosto 2019 che il Milan non terminava una gara di Serie A senza nemmeno un tiro verso lo specchio della porta. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 14 febbraio 2021) Il tecnico delStefano Pioli pareggia un record stabilito da Marcoall’epoca della sua esperienza in rossonero La terza sconfitta in campionato delè stata resa ancora più amara dal fatto che i rossoneri hanno chiuso la partita senza nemmeno un’occasione pericolosa. Come riferito da Opta, era dalla sfidal’Udinese dall’agosto 2019 che ilnon terminava una gara di Serie A senza nemmeno un tiro verso lo specchio della porta. Leggi su Calcionews24.com

diavolista : @milan_corner Tutto quello che vuoi, ma era lo Spezia. Qui non si tratta solo di tattica, anzi, penso sia l ultima… - giuseppebaggio : RT @Gazzetta_it: Zero punti e zero gol lontano da San Siro: al #Milan in #SerieA non capitava... dal 2019 - sportli26181512 : Zero punti e zero gol lontano da San Siro: al Milan in A non capitava... dal 2019: Zero punti e zero gol lontano da… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Zero punti e zero gol lontano da San Siro: al #Milan in #SerieA non capitava... dal 2019 - Gazzetta_it : Zero punti e zero gol lontano da San Siro: al #Milan in #SerieA non capitava... dal 2019 -