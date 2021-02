Migranti: Open Arms, 'tra le 40 persone salvate anche Moez di tre mesi e sua madre' (Di domenica 14 febbraio 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 14 febbraio 2021) su Notizie.it.

Corriere : Allarme per 110 migranti in alto mare, circa 40 quelli soccorsi da Open Arms - dilio_bianchi : RT @piergiuseppe36: Riconferma Lamorgese, Open Arms preleva altri 40 migranti - csch78 : RT @cabiria1974: Chissà quanto avranno applaudito i migranti dell'Open Arms! (Li ha fatti rosolare al sole diversi giorni, ma con garbo e g… - serenel14278447 : RT @Corriere: Allarme per 110 migranti in alto mare, circa 40 quelli soccorsi da Open Arms - dolores20943592 : RT @Alexanderxxvii1: @Gianmar26145917 Non ti preoccupare, puntuali come sempre. C'è già un'altro carico. Stamane 110 persone in pericolo su… -