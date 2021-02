Michael, figlio Francesco Baccini: lui sa tutto (Di domenica 14 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Michael figlio Francesco Baccini: il ragazzo sembra sapere davvero tutta la verità. Ma ecco qual è l’argomento in questione. Francesco Baccini negli ultimi giorni è balzato sotto la luce dei riflettori e della ribalta. Il motivo? Alcune rivelazioni fatte da Maria Teresa Ruta durante una delle ultime puntate serali del GF Vip. Dichiarazioni quelle della Leggi su youmovies (Di domenica 14 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.: il ragazzo sembra sapere davvero tutta la verità. Ma ecco qual è l’argomento in questione.negli ultimi giorni è balzato sotto la luce dei riflettori e della ribalta. Il motivo? Alcune rivelazioni fatte da Maria Teresa Ruta durante una delle ultime puntate serali del GF Vip. Dichiarazioni quelle della

JordiPanadsRib8 : MICHAEL SPYRES Balena in man del figlio (Rossini's Ermione) - forcerseii : PER PIACERE DATEGLI SUO FIGLIO O UCCIDETELO BASTA CHE SI LEVA DALLE PALLE NON LO SOPPORTO PIÙ MICHAEL MI HAI SCARTA… - _0189864274021 : #gfvip conferma quello che ha detto MT aggiungendo il fatto del terzo incomodo ,quindi prima di dire che ha mentito… - Michael_0101010 : RT @GuidoCrosetto: @stanzaselvaggia Mi scusi se non sono omofobo, misogino e razzista. Mi scusi se non rientro nel cliché nel quale lei mi… - nico_lai93 : RT @LiveNoneladUrso: Qual è la verità sul flirt tra Maria Teresa Ruta e Francesco Baccini? Parla Michael, figlio del cantautore a Live #n… -