LIVE Prada Cup in DIRETTA: pazzesca Luna Rossa! Annienta Ineos e vola sul 4-0! (Di domenica 14 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DI Luna ROSSA-Ineos 3-0 5.40 Arriva Ineos con 41? di ritardo. La faccia di Ben Ainslie è tutta un programma: un cane bastonato! 5.40 E VINCEEEEEEEEEEEEE!!! DOMINIO ASSOLUTOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Luna ROSSA-Ineos 4-0! Una regata assolutamente dominata, Ineos è stata letteralmente triturata! 5.39 Luna Rossa ad un passo dal traguardo…. 5.39 Luna Rossa in questa fase è più veloce anche in poppa rispetto ad Ineos! In effetti il vento è calato rispetto alla prima regata, siamo sui 13 nodi! 5.39 volaAAAAAAAAAAAA!!! volaAAAAAAAAAAAAA!!! Luna Rossa sta dominandoooooooooooo!!! 750 metri di vantaggio! 5.38 ... Leggi su oasport (Di domenica 14 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DIROSSA-3-0 5.40 Arrivacon 41? di ritardo. La faccia di Ben Ainslie è tutta un programma: un cane bastonato! 5.40 E VINCEEEEEEEEEEEEE!!! DOMINIO ASSOLUTOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!ROSSA-4-0! Una regata assolutamente dominata,è stata letteralmente triturata! 5.39Rossa ad un passo dal traguardo…. 5.39Rossa in questa fase è più veloce anche in poppa rispetto ad! In effetti il vento è calato rispetto alla prima regata, siamo sui 13 nodi! 5.39AAAAAAAAAAAA!!!AAAAAAAAAAAAA!!!Rossa sta dominandoooooooooooo!!! 750 metri di vantaggio! 5.38 ...

