Live Inter-Lazio 2-1: doppietta Lukaku, accorcia Escalante (Di domenica 14 febbraio 2021) 15'st GOL Lazio: Escalante la riapre. Il centrocampista si ritrova nella traiettoria della punizione di Milinkovic e spiazza Handanovic. La Lazio è di nuovo in partita. 14'st... Leggi su ilmattino (Di domenica 14 febbraio 2021) 15'st GOLla riapre. Il centrocampista si ritrova nella traiettoria della punizione di Milinkovic e spiazza Handanovic. Laè di nuovo in partita. 14'st...

Inter_Women : ? #FiorentinaInter LIVE! In diretta la gara di ritorno dei quarti di Coppa Italia: forza #InterWomen ????? - Inter : ?? | LIVE Il prepartita di #InterLazio in diretta su @Inter_TV ?? #FORZAINTER ???? - FcInterNewsit : LIVE PRIMAVERA 1 - Sassuolo-Inter 2-3, Satriano completa la rimonta: i nerazzurri calano il tris - zazoomblog : Inter - Lazio 2 - 0 live: il raddoppio nerazzurro porta la firma di Big Rom - #Inter #Lazio #live: #raddoppio - fcin1908it : LIVE #InterLazio 3-1 (64'): GOL INTER Brozovic lancia Lukaku, che letteralmente asfalta Parolo in velocità. Palla… -