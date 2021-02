La nuova ordinanza di Speranza: i colori delle Regioni dal 14 febbraio (Di domenica 14 febbraio 2021) Emergenza coronavirus in Italia, i colori delle Regioni dal 14 febbraio: la nuova ordinanza del Ministro della Salute Roberto Speranza. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato la nuova ordinanza con la quale cambia i colori delle Regioni questa volta dal 14 febbraio, quindi dalla giornata di domenica, mentre le ultime ordinanze erano entrate in vigore il lunedì. “Il ministro della Salute, Roberto Speranza, il 12 febbraio 2021 ha firmato, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di regia, una nuova ordinanza volta a contenere la diffusione ... Leggi su newsmondo (Di domenica 14 febbraio 2021) Emergenza coronavirus in Italia, idal 14: ladel Ministro della Salute Roberto. Il ministro della Salute Robertoha firmato lacon la quale cambia iquesta volta dal 14, quindi dalla giornata di domenica, mentre le ultime ordinanze erano entrate in vigore il lunedì. “Il ministro della Salute, Roberto, il 122021 ha firmato, sulla base dei dati eindicazioni della Cabina di regia, unavolta a contenere la diffusione ...

Molise - Il presidente della Regione Molise, Donato Toma, nei giorni scorsi ha emanato una nuova ordinanza avente ad oggetto ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza ...

Genova. Allo scoccare della mezzanotte, la Liguria è entrata ufficialmente nella zona arancione. Lo ha deciso il ministro della Salute Roberto Speranza che venerdì sera ha firmato una nuova ordinanza, con validità di 15 giorni, dopo aver ricevuto il rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità contenente l'andamento dei contagi. Il monitoraggio ha evidenziato un balzo in avanti dell'...

ROMA (ITALPRESS) – Nuovi cambiamenti, come ormai consueto alla fine di ogni settimana, nella mappa Covid del Paese. Da oggi, in basse alla nuova ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Spe ...

Nuovi "colori" nella mappa delle restrizioni per le regioni italiane. Da oggi, in base alla nuova ordinanza firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, Abruzzo, Liguria, Toscana e la provinci ...

