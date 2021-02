Hajduk Spalato | 20 casi di positività al Covid

(Di domenica 14 febbraio 2021) L’Hadjuk, club croato allenato dal tecnico italiano Paolo Tramezzani, è stato investito da un vero e proprio focolaio di, che registra 20didopo le partite giocate a Osijek e Rijeka: coinvolti 12 giocatori e 8 membri dello staff composto in tutto da 33 persone. Lo ha comunicato il club croato in una nota. Il servizio medico dell’“effettuerà una supervisione intensificata nei prossimi giorni e monitorà’ da vicino la situazione all’interno del Club al fine di proteggere tutti i giocatori e dipendenti e sono state adottate misure di protezione aggiuntive”, si legge nella nota. Il tecnico Tramezzani è alla guida del club croato dal 18 gennaio con un contratto valido fino all’estate 2022. Foto: Logo HadjukL'articolo proviene da Alfredo ...

MarekNapoli : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - Hajduk Spalato falcidiato dal virus: 20 casi di positività - susydigennaro : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - Hajduk Spalato falcidiato dal virus: 20 casi di positività - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - Hajduk Spalato falcidiato dal virus: 20 casi di positività - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - Hajduk Spalato falcidiato dal virus: 20 casi di positività - apetrazzuolo : CORONAVIRUS - Hajduk Spalato falcidiato dal virus: 20 casi di positività -

Ultime Notizie dalla rete : Hajduk Spalato

RivistaContrasti

Con il budget più piccolo della serie A, l'uomo mercato di Via Melara aveva davvero poche possibilità di sbagliare, soprattutto se i 2,5 milioni sborsati per averlo dall', rappresentano ...Commenta per primo Ora è ufficiale, Marco Ezio Fossati è un nuovo centrocampista dell'. Lo rende noto il club croato, che preleva il giocatore dal Monza.Venti casi di Covid nell'Hajduk Spalato: dodici giocatori e otto membri dello staff. La società chiederà di rinviare il derby con la Dinamo ...La grande notte del 34 contro un certo Ibra: nato in un sobborgo di Pristina, è l’acquisto più oneroso della storia dello Spezia. Sui social tanti complimenti e lui: “With the patience and work hard a ...