Domenica In, Asia Argento: "Io e Fabrizio Corona siamo amici"

La prima ospite nel salotto pomeridiano di Domenica In, condotto da Mara Venier, è Asia Argento che si è confidata tra l'uscita del nuovo libro e racconti di vita. Dopo l'apporofondimento sul Coronavirus e la campagna vaccinazione anticovid19, è stata Asia Argento la prima ospite di Mara Venier nella sua Domenica In. Arriva bellissima, vestita di bianco e nero con stivali neri lunghi e con una luce diversa negli occhi. Dettagli di cui la stessa conduttrice si accorge e che le fa notare. "Vengo da casa Mara, grazie. Sto bene" sono le prime parole della Argento che è protagonista dell'intervista per presentare la sua autobiografia "Autonomia di un cuore selvaggio". "Ti descrivono da anni come una donna selvaggia, ma non lo sei. Conosco te e la tua ..."

