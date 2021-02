Detto fatto, Bianca Guaccero a Serena Rossi: “Il mio sogno è doppiare un cartone e tu mi hai portato via quel ruolo”, gelo in studio (Di domenica 14 febbraio 2021) Bianca Guaccero è tornata al timone di Detto fatto dopo che il programma era stato sospeso a causa di un tutorial che era stato definito sessista. Bianca Guaccero non ha nascosto di aver sofferto molto per ciò che è successo ma ha avuto anche la forza di chiedere scusa, di addossarsi una parte di responsabilità dicendo che è un gioco di squadra e, dunque nessuno è esente da colpe, né tantomeno qualcuno è completamente responsabile, da imparare dagli errori e da ricominciare più forti di prima. Insomma, ha dato prova di grande maturità, equilibrio e professionalità. Bianca Guaccero e la risposta a Caterina Balivo Qualche giorno fa la Guaccero si è trovata anche a rispondere a Caterina Balivo che ha dichiarato che lei, dopo ... Leggi su baritalianews (Di domenica 14 febbraio 2021)è tornata al timone didopo che il programma era stato sospeso a causa di un tutorial che era stato definito sessista.non ha nascosto di aver sofferto molto per ciò che è successo ma ha avuto anche la forza di chiedere scusa, di addossarsi una parte di responsabilità dicendo che è un gioco di squadra e, dunque nessuno è esente da colpe, né tantomeno qualcuno è completamente responsabile, da imparare dagli errori e da ricominciare più forti di prima. Insomma, ha dato prova di grande maturità, equilibrio e professionalità.e la risposta a Caterina Balivo Qualche giorno fa lasi è trovata anche a rispondere a Caterina Balivo che ha dichiarato che lei, dopo ...

