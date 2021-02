Classifica Serie A dopo Inter-Lazio (22^ giornata) (Di domenica 14 febbraio 2021) Ecco la Classifica aggiornata del campionato di Serie A live dopo Inter-Lazio, match valido per la 22^ giornata di campionato Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di domenica 14 febbraio 2021) Ecco laagdel campionato diA live-Lazio, match valido per la 22^di campionato Pianeta Milan.

capuanogio : L'#Inter sorpassa il #Milan in vetta nella settimana in cui potrà cominciare a godere del 'vantaggio' di essere sen… - AntoVitiello : #Calhanoglu compie 27 anni, vive il momento migliore in carriera. In serie A è il Re degli assist, 8 in totale e pr… - ZZiliani : Foto 1: titolo del #Corsport dopo il rigore negato ieri alla #Roma contro la #Juventus. Foto 2: titolo del… - lupakkiotto85 : RT @ilRomanistaweb: FOTO - #SerieA, #InterLazio 3-1: ecco la classifica alla fine della 22a giornata I nerazzurri passano con due gol di… - calciotoday_it : ?? #InterLazio 3-1, i nerazzurri balzano in testa alla classifica! ????22' 45' #Lukaku (1 rig.) ??61' #Escalante ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Classifica Serie L'Inter batte la Lazio 3 - 1

La gara con la Lazio, che era reduce da 6 vittorie consecutive, è firmata da Lukaku, autore di una doppietta con cui raggiunge Ronaldo in vetta alla classifica Cannonieri a 16 reti, e da Lautaro ...

Inter - Lazio 3 - 1, il tabellino

MILANO - L' Inter esulta: battendo 3 - 1 la Lazio a San Siro, la squadra di Conte sorpassa il Milan in vetta alla classifica. I nerazzurri vengono trascinati da un grandissimo Lukaku , autore di una doppietta e dell'assist per Lautaro Martinez . Per i biancocelesti a segno Escalante su ...

Le partite di domenica della Serie A: risultati e classifica QUOTIDIANO.NET Serie A - Inter-Lazio 3-1, nerazzurri in testa alla classifica con 50 punti

Si è conclusa da pochi minuti la partita fra Inter e Lazio. I nerazzurri di Antonio Conte, hanno vinto per 3-1 contro i biancocelesti di Simone Inzaghi. Le reti del match sono state messe ...

Inter-Lazio 3-1, le pagelle: Lukaku inarrestabile, nerazzurri primi in classifica

Il posticipo della ventiduesima giornata di Serie A si chiude con il successo dell'Inter che vola in testa alla classifica.

La gara con la Lazio, che era reduce da 6 vittorie consecutive, è firmata da Lukaku, autore di una doppietta con cui raggiunge Ronaldo in vetta allaCannonieri a 16 reti, e da Lautaro ...MILANO - L' Inter esulta: battendo 3 - 1 la Lazio a San Siro, la squadra di Conte sorpassa il Milan in vetta alla. I nerazzurri vengono trascinati da un grandissimo Lukaku , autore di una doppietta e dell'assist per Lautaro Martinez . Per i biancocelesti a segno Escalante su ...Si è conclusa da pochi minuti la partita fra Inter e Lazio. I nerazzurri di Antonio Conte, hanno vinto per 3-1 contro i biancocelesti di Simone Inzaghi. Le reti del match sono state messe ...Il posticipo della ventiduesima giornata di Serie A si chiude con il successo dell'Inter che vola in testa alla classifica.