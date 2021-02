Cagliari - Atalanta 0 - 0 e Samp - Fiorentina 0 - 0 | le partite delle 15 in tempo reale 

Atalanta_BC : ?? Sardegna Arena, Cagliari Today’s venue! ???? Il palcoscenico di oggi! #CagliariAtalanta #GoAtalantaGo ???? - OfficialSSLazio : Fiorentina ? Parma ? Roma ? Sassuolo ? Atalanta ? Cagliari ? #CMonEagles ?? - AxlSanders : RT @Bresingar: Prossime 5 di campionato : -Milan = Inter, Roma, Udinese, Verona, Napoli -Inter = *Lazio, Milan, Genoa, Parma, Atalanta, T… - Simo07827689 : RT @SardegnaG: Classifica di #SerieA alla mano, il #Cagliari è ad alto rischio retrocessione, fondamentale battere l'Atalanta oggi alla #Sa… - RadioMasterLuj : ???? #SerieA ?? ¡Final del primer tiempo! ? Cagliari 0 ?? Atalanta 0. -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Atalanta

e Samp - Fiorentina: le partite delle 15 in tempo reale La squadra di Gasperini vuole rientrare in zona Champions, mentre quella di Di Francesco vuole uscire dalle sabbie mobili. ...DIRETTA(RISULTATO LIVE 0 - 0): AVVIO ARREMBANTE DEI SARDI! Nella cornice della "Sardegna Arena" va in scena questo pomeriggio uno degli incroci più interessanti di questo pomeriggio di gare ...La squadra di Gasperini vuole rientrare in zona Champions, mentre quella di Di Francesco vuole uscire dalle sabbie mobili. Blucerchiati e viola per punti salvezza importanti ...Prosegue la Serie A con gli incontri della ventiduesima. Come di consueto Vocegiallorossa.it aggiornerà LIVE i tabellini delle partite in programma, fornendo anche ...