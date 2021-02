Cadillac CT4 e CT5 Blackwing | debutto all’asta

Leggi su periodicodaily

(Di domenica 14 febbraio 2021) Dopo la presentazione in grande stile, leCT4 e CT5fanno la loro prima apparizione sul mercato, ma non nelle concessionarie, bensì. Il primo esemplare dei due modelli più prestazionali della casa americana finiranno infatti in vendita al prossimo evento Barrett Jackson, che si svolgerà dal 22 al 27 marzo a Scottsdale,