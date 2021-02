Buon non San Valentino a noi, che non vogliamo rose rosse o cuori vellutati! (Di domenica 14 febbraio 2021) L’uomo che non ha idee. Ma al telefono, io capisco fischi per fiaschi. Che bella provocazione, penso tra me e me, in videochiamata con Annar & John, il duo creativo che mi spiega en gros mot il nuovo concept. Ma è una colpa non avere idee, visti i tempi; siamo nel mezzo di una “tempesta perfetta”: pandemia, anzi sindemia, crisi economica, sociale, politica… e di sentimenti. In realtà al format, lanciato da Peter Gomez, basta cambiare l’ultima vocale e diventa: L’uomo che non ha idea. Finalmente ci siamo, l’afferro pure io, il Significato del Significante. Basta un click qui. Accidenti ai sanValentinologi… categoria alla quale non appartengo. Niente rose rosse o cuori vellutati. Se invece fossi una di loro non saprei proprio cosa inventarmi per festeggiare il primo San Valentino al tempo del Covid ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 14 febbraio 2021) L’uomo che non ha idee. Ma al telefono, io capisco fischi per fiaschi. Che bella provocazione, penso tra me e me, in videochiamata con Annar & John, il duo creativo che mi spiega en gros mot il nuovo concept. Ma è una colpa non avere idee, visti i tempi; siamo nel mezzo di una “tempesta perfetta”: pandemia, anzi sindemia, crisi economica, sociale, politica… e di sentimenti. In realtà al format, lanciato da Peter Gomez, basta cambiare l’ultima vocale e diventa: L’uomo che non ha idea. Finalmente ci siamo, l’afferro pure io, il Significato del Significante. Basta un click qui. Accidenti ai sanlogi… categoria alla quale non appartengo. Nientevellutati. Se invece fossi una di loro non saprei proprio cosa inventarmi per festeggiare il primo Sanal tempo del Covid ...

