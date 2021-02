Bufera su Ricciardi e il Cts | la Lega | “Cambiare i tecnici”

(Di domenica 14 febbraio 2021) Cts enelladopo lo stop alla riapertura degli impianti sciistici. Lachiede il cambio dei. ROMA – E’su Cts edopo lo stop alla riapertura degli impianti sciistici. La decisione presa dal ministro Speranza su consiglio degli esperti e senza un confronto con gli enti locali ha provocato la dura reazione della. Da via Bellerio è stato chiesto “un cambio di passo e rispetto per la gente di montagna e per chi lavora . Al di là della conferma di Speranza, è necessario un cambio di passo a livello tecnico“. Un chiaro messaggio al premier Draghi e al resto della maggioranza. Salvini controLe critiche da parte di via Bellerio erano iniziate dopo le parole di...

Finito nellaper la sua proposta di introdurre un nuovo lockdown totale, Walterè tornato alla carica in queste ultime ore su Twitter per difendere la bontà della sua proposta. " Come nel 2017 (......onda sulla Rai Su Rai 1 stasera andrà in onda la 3ª puntata della fiction Il commissario... Tommaso Zorzi avrebbe bestemmiato e sul web impazza laWalter Ricciardi propone lockdown totale e scoppia bufera. Salvini, Sgarbi e Toti lo attaccano. Lui rilancia: "Restrizioni e vaccini a tutto spiano".Oggi, domenica 14 febbraio 2021, il Cts boccia la tanto attesa riapertura degli impianti sciistici decisa da Regione Lombardia per domani.