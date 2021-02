‘Amici 20’ | ecco quando inizierà il serale!

Leggi su isaechia

(Di domenica 14 febbraio 2021) La ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi è iniziata oramai da un pò di mesi, e come ogni anno cantanti e ballerini – sotto l’occhio vigile dei professori – cercano di trasformare la loro passione in una vera e propria professione tra sfide, coreografie, inediti e performance. Nel corso della puntata andata in onda ieri pomeriggio la padrona di casa Maria De Filippi ha spiegato che quest’anno non ci saranno dei posti limitati per il serale e quindi, tutti gli allievi si giocheranno la possibilità di accedere tramite la maglia oro, che però potrà essere consegnata o tolta dai professori. A rivelarela fase serale del talent ci ha pensato Tv Blog: Siamo in grado di anticiparvi che la data di partenza della versione serale di Amici di Maria De Filippi sarà sabato 20 marzo 2021, ovviamente in prime time su Canale 5, subito dopo la ...