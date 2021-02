“A letto due vulcani”. C’è Posta per Te, mai sentito nulla del genere. Imbarazzo in studio per una storia che finisce malissimo (Di domenica 14 febbraio 2021) C’è Posta per Te, una puntata un altro successo. Maria De Filippi continua a essere la reginetta degli ascolti per un appuntamento serale che come ogni settimana allieta il sabato italiano. La storia di Eugenio e Antonella ha colpito l’attenzione di tutti. La storia è quella di un matrimonio e del tentativo di un uomo di riconquistare il cuore della donna che ha sempre amato. Eugenio è un uom odi 57 anni, ma durante il suo matrimonio con Antonella, ha commesso l’errore di scambiare messaggi con altre donne. Antonella non è riuscita ad accettare questa realtà, fino al punto di chiedere la separazione dopo ben 32 anni di amore e tre figli come frutto della loro unione. Purtroppo Antonella non ha saputo chiudere un occhio di fronte gli screenshot di tutte le conversazioni e delle foto che Eugenio si è scambiato con un’altra donna. ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 14 febbraio 2021) C’èper Te, una puntata un altro successo. Maria De Filippi continua a essere la reginetta degli ascolti per un appuntamento serale che come ogni settimana allieta il sabato italiano. Ladi Eugenio e Antonella ha colpito l’attenzione di tutti. Laè quella di un matrimonio e del tentativo di un uomo di riconquistare il cuore della donna che ha sempre amato. Eugenio è un uom odi 57 anni, ma durante il suo matrimonio con Antonella, ha commesso l’errore di scambiare messaggi con altre donne. Antonella non è riuscita ad accettare questa realtà, fino al punto di chiedere la separazione dopo ben 32 anni di amore e tre figli come frutto della loro unione. Purtroppo Antonella non ha saputo chiudere un occhio di fronte gli screenshot di tutte le conversazioni e delle foto che Eugenio si è scambiato con un’altra donna. ...

mattiamilano105 : RT @ziaaLai: Succede che una sera due esauriti si mettono a letto e improvvisano un programma “#Cantachetipassa”,e iniziano a cantare canzo… - alessiadimarcoo : RT @candemet8992: MA CI RENDIAMO CONTO CHE QUESTI DUE HANNO CONDOTTO UN PROGRAMMA INVENTATO E LETTO TWEET IMMAGINARI? IO MI ERO PISCIATA #t… - latteinpoIvere : alzata dal letto con un maglione e due giacche sopra - GioiaKiss : RT @Itsaless011: Ci rendiamo conto che: -sono solo loro due -su un letto -in pigiama -che ridono -cantano canzoni - parlano di #Cantache… - Giulia_B : Io domando a @ceciliadelia: una 'numero due'? Non spaccare tutto? Non prendervi la segreteria e tutte cose, visto c… -