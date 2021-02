Zack Snyder' s Justice League avrà 10 minuti di intervallo con una suite musicale

Leggi su movieplayer

(Di sabato 13 febbraio 2021)ha rivelato che la sua versione di10diideati per la visione del film nelle sale.'sundi 10, ideato per chi andrà a vedere il film nelle sale: il progetto che proporrà la versione inizialmente ideata dal regista negli Stati Uniti debutterà su HBO Max, mentre all'estero potrebbe essere prevista una distribuzione tradizionale. Una nuova intervista ha infatti permesso di scoprire la durata ufficiale del progetto che sarà disponibile nella piattaforma di streaming il 18 marzo.ha raccontato a H/T The Direct: ...