Viabilità Roma Regione Lazio del 13-02-2021 ore 12 | 30

(Di sabato 13 febbraio 2021)DEL 13 FEBBRAIOORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; SULL’AURELIA SI E’ CONCLUSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA NEI PRESSI DEL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE DEL CENTRO, IL TRAFFICO E’ RIENTRATO NELLA NORMA SUL TRATTO INTERESSATO; CI SPOSTIAMO A NORD DELLA CAPITALE, DOVE SI PROCEDE A RILENTO SULLA CASSIA, CON CODE A TRATTI TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI; SEMPRE NEI DUE SENSI RALLENTAMENTI SULLA CASILINA, TRA IL RACCORDO E PANTANO; PER I CANTIERI ATTIVI, SULLA-FIUMICINO RESTA CHIUSO PER LAVORI IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA TRA LA COLOMBO E VIALE ISACCO NEWTON IN DIREZIONE FIUMICINO, ATTIVE DEVIAZIONI SUL POSTO. IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ ...