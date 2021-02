UFC, Usman vs Burns stanotte in tv: data, orario e streaming (Di sabato 13 febbraio 2021) Cresce l’attesa per il main event di UFC 258 che vedrà di fronte sull’ottagono di Las Vegas Kamaru Usman (17-1) contro Gilbert Burns (19-3) per il titolo dei pesi welter. Dopo la prestigiosa vittoria contro Masvidal, “The Nigerian Nightmare” è pronto a prendersi nuovamente le luci dei riflettori. Si parte alle 04:00 della notte tra sabato 13 e domenica 14 per l’inizio della main card mentre l’incontro titolato dovrebbe andare in scena intorno alle 05:30/06:00. Potrete seguire l’intero evento su Dazn. L’incontro era originariamente in programma per luglio ma la positività di Burns e del suo coach fece saltare tutto. Occasione rimandata al 2021 e stavolta è davvero tutto pronto per una grande notte in UFC. La main card Kamaru Usman (c) vs. Gilbert Burns Maycee Barber vs. Alexa ... Leggi su sportface (Di sabato 13 febbraio 2021) Cresce l’attesa per il main event di UFC 258 che vedrà di fronte sull’ottagono di Las Vegas Kamaru(17-1) contro Gilbert(19-3) per il titolo dei pesi welter. Dopo la prestigiosa vittoria contro Masvidal, “The Nigerian Nightmare” è pronto a prendersi nuovamente le luci dei riflettori. Si parte alle 04:00 della notte tra sabato 13 e domenica 14 per l’inizio della main card mentre l’incontro titolato dovrebbe andare in scena intorno alle 05:30/06:00. Potrete seguire l’intero evento su Dazn. L’incontro era originariamente in programma per luglio ma la positività die del suo coach fece saltare tutto. Occasione rimanal 2021 e stavolta è davvero tutto pronto per una grande notte in UFC. La main card Kamaru(c) vs. GilbertMaycee Barber vs. Alexa ...

