Udinese, Gotti: “La Roma partirà favorita, Dzeko tra i migliori attaccanti in Serie A” (Di sabato 13 febbraio 2021) Il tecnico dell’Udinese Luca Gotti ha parlato alla vigilia della sfida contro la Roma ai microfoni de “Il Corriere dello Sport“. “Sarà una partita complicata, affrontiamo una squadra che ha battuto tutte le squadre dal decimo posto in giù ed ha in panchina uno tra i migliori tecnici in circolazione, Paulo Fonseca – ha detto il tecnico dei friulani, che ha speso parole al miele anche per gli attaccanti giallorossi – Dzeko è tra le punte più forti del campionato, Borja Mayoral mi ha sorpreso, non lo conoscevo molto“. “Il virus condiziona molto il campionato. Per quanto ci riguarda abbiamo avuto ben 15 positività in squadra ed abbiamo perso cinque delle prime sei gare disputate – ha proseguito Gotti – Ovviamente influisce sul destino del campionato, ma siamo stati bravi a ... Leggi su sportface (Di sabato 13 febbraio 2021) Il tecnico dell’Lucaha parlato alla vigilia della sfida contro laai microfoni de “Il Corriere dello Sport“. “Sarà una partita complicata, affrontiamo una squadra che ha battuto tutte le squadre dal decimo posto in giù ed ha in panchina uno tra itecnici in circolazione, Paulo Fonseca – ha detto il tecnico dei friulani, che ha speso parole al miele anche per gligiallorossi –è tra le punte più forti del campionato, Borja Mayoral mi ha sorpreso, non lo conoscevo molto“. “Il virus condiziona molto il campionato. Per quanto ci riguarda abbiamo avuto ben 15 positività in squadra ed abbiamo perso cinque delle prime sei gare disputate – ha proseguito– Ovviamente influisce sul destino del campionato, ma siamo stati bravi a ...

sportface2016 : #Udinese, le parole del tecnico Luca #Gotti alla vigilia della sfida contro la #Roma - VoceGiallorossa : ??? @Udinese_1896, Gotti: 'Mayoral mi ha fatto un'ottima impressione, ma Dzeko è ancora uno dei centravanti più fort… - SalLavol : ?? FUORI ORA ?? ??? Pennarello, pedine e lavagna tattica a mister @MirkoBussi: costruzione dal basso, quel che è st… - Dalla_SerieA : Udinese, Gotti: “Preferirei Dzeko non giocasse domani. Pellegrini ha grande maturità. Musso? Non ne so niente” -… - infoitsport : Roma-Udinese, probabili formazioni: Fonseca con Mayoral, Gotti ritrova de Paul -