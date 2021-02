SOCIAL / Alice Campello, baci e abbracci con Alvaro Morata (Di sabato 13 febbraio 2021) Alice Campello, compagna di Alvaro Morata, ha pubblicato una foto su Instagram che la ritrae con l'attaccante della Juventus. La modella veneta ha postato la fotografia con tanto di cuore come descrizione. "Mi vida", il commento di Morata.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CLNLIiFLjh1/" Golssip. Leggi su golssip (Di sabato 13 febbraio 2021), compagna di, ha pubblicato una foto su Instagram che la ritrae con l'attaccante della Juventus. La modella veneta ha postato la fotografia con tanto di cuore come descrizione. "Mi vida", il commento di.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CLNLIiFLjh1/" Golssip.

DilettaVerdi1 : @alice_muzi @guenda_ggoria Se T non l'avesse lasciata sola sparlandone in modo anche volgare (ceretta, cappellata),… - rockmylifeita : RT@ VirginRadioIT OnAir @GiuliaSalvi fino alle 14.00 con #PersonalGiulia! Oggi in scaletta c'è anche @alicecooper c… - ferrante_alice : Fino ad ora l'unica cosa che mi piace di Draghi è la scelta di non usare i social #GovernoDraghi - alice_561 : RT @Stupormundi66: Non so voi, ma a me che #Draghi non abbia un profilo social che obbliga chiunque ad attendere pazientemente le sue comun… - VirginRadioIT : OnAir @GiuliaSalvi fino alle 14.00 con #PersonalGiulia! Oggi in scaletta c'è anche @alicecooper con Social Debris.… -

Ultime Notizie dalla rete : SOCIAL Alice Olbia: la bellezza inattaccabile di Valeria Boncoraglio vince la chemio

...insieme tutti i suoi appunti e dare forma ad un altro libro che potrebbe essere la storia di Alice ... con bambine che già usano truccarsi molto pesantemente seguendo le influencer sui social: "E' vero ...

Lady Stramaccioni nella top 3 delle Family influencer d'Italia: che sfida con la moglie di Morata!

... 290mila follower e un engagement da 29,1k per la nuova star dei social, al terzo posto nella ... al primo posto di questa speciale classifica c'è Alice Campello , moglie di Alvaro Morata con 2,4 ...

Tifosa troppo osè, l'allenatrice è licenziata IL GIORNO SOCIAL / Alice Campello, baci e abbracci con Alvaro Morata

Alice Campello, compagna di Alvaro Morata, ha pubblicato una foto su Instagram che la ritrae con l’attaccante della Juventus. La modella veneta ha postato la fotografia con tanto di cuore come descriz ...

Alice Basso: maturare consapevolezze ci aiuta a stare bene

Incontriamo Alice Basso, che in occasione dell’uscita del suo libro “Una mamma imperfetta”, ci racconta un po’ della sua vita, del suo modo di essere, ma soprattutto di quanto il percorso di vita di u ...

...insieme tutti i suoi appunti e dare forma ad un altro libro che potrebbe essere la storia di... con bambine che già usano truccarsi molto pesantemente seguendo le influencer sui: "E' vero ...... 290mila follower e un engagement da 29,1k per la nuova star dei, al terzo posto nella ... al primo posto di questa speciale classifica c'èCampello , moglie di Alvaro Morata con 2,4 ...Alice Campello, compagna di Alvaro Morata, ha pubblicato una foto su Instagram che la ritrae con l’attaccante della Juventus. La modella veneta ha postato la fotografia con tanto di cuore come descriz ...Incontriamo Alice Basso, che in occasione dell’uscita del suo libro “Una mamma imperfetta”, ci racconta un po’ della sua vita, del suo modo di essere, ma soprattutto di quanto il percorso di vita di u ...