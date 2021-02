Riccardo Fogli difende il grande amore per Patty Pravo (Di sabato 13 febbraio 2021) Riccardo Fogli si è lasciato andare a una lunga intervista a Libero Quotidiano, il cantante ha parlato delle sue vecchie relazioni facendo particolare riferimento a Viola Valentino e a Patty Pravo. Stando a quanto rivelato da Barbara D’Urso “Andava via come il pane” e lo stesso Fogli non ha negato di avere una certa fortuna con le donne, per le quali ha preso anche difficili decisioni. All’inizio degli anni Settanta Riccardo Fogli fece scandalo per la sua storia d’amore con Patty Pravo che lo travolse al punto da fargli mandare a monte il suo matrimonio con Viola Valentino. Proprio come due nostrani Yoko Ono e John Lennon, il loro amore fu contrastato dai Pooh e in particolar modo dal loro manager ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 13 febbraio 2021)si è lasciato andare a una lunga intervista a Libero Quotidiano, il cantante ha parlato delle sue vecchie relazioni facendo particolare riferimento a Viola Valentino e a. Stando a quanto rivelato da Barbara D’Urso “Andava via come il pane” e lo stessonon ha negato di avere una certa fortuna con le donne, per le quali ha preso anche difficili decisioni. All’inizio degli anni Settantafece scandalo per la sua storia d’conche lo travolse al punto da fargli mandare a monte il suo matrimonio con Viola Valentino. Proprio come due nostrani Yoko Ono e John Lennon, il lorofu contrastato dai Pooh e in particolar modo dal loro manager ...

