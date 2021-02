Ratchet & Clank, il cortometraggio Life of Pie compare a sorpresa in un servizio streaming canadese (Di sabato 13 febbraio 2021) Ratchet & Clank Rift Apart sarà il prossimo titolo della serie videoludica, in arrivo questa primavera, esclusivamente su PlayStation 5. Con nostra grande sorpresa, pare che non sia l'unico progetto dedicato allo storico duo PS2 attualmente in cantiere. Inaspettatamente e senza un accenno di marketing o pubblicità, il servizio di streaming canadese Crave, ha pubblicato un piccolo cortometraggio animato, della durata di 23 minuti, intitolato Ratchet & Clank: Life of Pie. Il cortometraggio, secondo quanto riportato dal sito Crave, vede il duo alle prese con il Dr. Nefarious e la sua ultima invenzione, il "Portalizer", strumento che gli consentirebbe di viaggiare ... Leggi su eurogamer (Di sabato 13 febbraio 2021)Rift Apart sarà il prossimo titolo della serie videoludica, in arrivo questa primavera, esclusivamente su PlayStation 5. Con nostra grande, pare che non sia l'unico progetto dedicato allo storico duo PS2 attualmente in cantiere. Inaspettatamente e senza un accenno di marketing o pubblicità, ildiCrave, ha pubblicato un piccoloanimato, della durata di 23 minuti, intitolatoof Pie. Il, secondo quanto riportato dal sito Crave, vede il duo alle prese con il Dr. Nefarious e la sua ultima invenzione, il "Portalizer", strumento che gli consentirebbe di viaggiare ...

