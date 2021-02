Quante posizioni ha guadagnato Fabio Fognini agli Australian Open? Le proiezioni nel ranking ATP (Di sabato 13 febbraio 2021) La tarda mattinata italiana della sesta giornata degli Australian Open 2021 di tennis, premia anche l’azzurro Fabio Fognini, che, da numero 16 del tabellone, raggiunge gli ottavi di finale. L’azzurro ha battuto il padrone di casa, l’Australiano Alex de Minaur, ed ora sarà opposto all’iberico Rafael Nadal. Le nuove regole imposte dall’emergenza sanitaria per il calcolo del ranking ATP, non consentono ancora all’azzurro di guadagnare punti in classifica, dato che Fognini nello scorso torneo aveva raggiunto proprio gli ottavi di finale. Inizierà a farlo qualora dovesse battere il numero 2 del mondo. L’azzurro, al netto di eventuali miglioramenti di giocatori che lo seguono, occupa sempre il 17° posto, restando al momento a quota 2535 punti, ormai però insidiato da vicino ... Leggi su oasport (Di sabato 13 febbraio 2021) La tarda mattinata italiana della sesta giornata degli2021 di tennis, premia anche l’azzurro, che, da numero 16 del tabellone, raggiunge gli ottavi di finale. L’azzurro ha battuto il padrone di casa, l’o Alex de Minaur, ed ora sarà opposto all’iberico Rafael Nadal. Le nuove regole imposte dall’emergenza sanitaria per il calcolo delATP, non consentono ancora all’azzurro di guadagnare punti in classifica, dato chenello scorso torneo aveva raggiunto proprio gli ottavi di finale. Inizierà a farlo qualora dovesse battere il numero 2 del mondo. L’azzurro, al netto di eventuali miglioramenti di giocatori che lo seguono, occupa sempre il 17° posto, restando al momento a quota 2535 punti, ormai però insidiato da vicino ...

