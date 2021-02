Pirlo a Sky: “Partita decisa dagli episodi, a noi non avrebbero mai dato quel rigore!” (Di sabato 13 febbraio 2021) Il tecnico bianconero Andrea Pirlo è intervenuto ai microfoni di Sky al termine di Napoli-Juventus. Pirlo sostiene che il match sia stato deciso dagli episodi: … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 13 febbraio 2021) Il tecnico bianconero Andreaè intervenuto ai microfoni di Sky al termine di Napoli-Juventus.sostiene che il match sia stato deciso: … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

giacomoallocca2 : RT @ilaria_tufano: Andrea Pirlo che a Sky Sport parla di trattamento arbitrario sfavorevole dicendo che il rigore non ci stava. #NapoliJuve… - Iollux : A Sky, Matteo Marani, fa passare il Napoli come una società che non ha difeso il suo allenatore a differenza della… - Fedomarmiroli : Sento parlare a Sky prima #Pirlo e poi #Gattuso e, ahimè, chi ha vinto è molto più umile di chi ha perso. Brutta figura... #NapoliJuve - YBah96 : RT @talebanikov: Andrea Pirlo sta spiegando come impazzire senza nasconderlo. MAESTRO (SKY) - PaskEsp87 : @ZZiliani A Sky, ovviamente senza contraddittorio, Pirlo si è lamentato dell'arbitraggio. Niente, fa ridere già così -