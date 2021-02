Omicidio Ilenia Fabbri | un testimone | “L’ex marito disse | ‘Prima o poi le mando qualcuno a farle la festa’”

(Di sabato 13 febbraio 2021) “Se continua così, prima o poi le‘ale“. Sono queste le parole che un, presentatori spontaneamente in commissariato, ha detto di aver sentito pronunciare daldi, la 46enne trovata sgozzata sabato 6 febbraio nella sua abitazione di via Corbara a Faenza, in provincia di Ravenna. Secondo quanto riferito dai quotidiani locali, ilin questione ha spiegato agli inquirenti di aver ricevuto la confidenza direttamente daldella defunta – il 53enne Claudio Nanni ora indagato pervolontario pluriaggravato in concorso con persona ignota – quando i due coniugi erano in piena battaglia ...

Foggia, 13 febbraio 2021. "Fatti un regalo per San Valentino: ricordati di amarti". È uno dei claim del secondo step della campagna d'informazione e sensibilizzazione a difesa delle donne vittime di v ...