Napoli-Juventus 1-0, decide Insigne: Tabellino e Highlights (Di sabato 13 febbraio 2021) Il calcio di rigore del capitano batte i bianconeri e salva la panchina di Gattuso Napoli-Juventus: Tabellino e Highlights Napoli-Juventus 1-0, Cronaca, Tabellino ed Highlights Napoli-Juventus: Tabellino e Highlights – Al Diego Armando Maradona il Napoli riceve la Juventus in una partita che vale la panchina di Gennaro Gattuso e l'inseguimento dei bianconeri alle milanesi in classifica. Le squadre arrivano a questa gara con l'umore praticamente opposto. Gli uomini di Pirlo hanno eliminato in settimana l'Inter di Antonio Conte in Coppa Italia, i partenopei sono stati battuti nell'altra semifinale per 3-1 dall'Atalanta, mettendo ancora una volta alla ...

