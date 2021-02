Napoli, due vittorie di fila contro la Juventus in Serie A: non succedeva dal 2011 (Di sabato 13 febbraio 2021) Il Napoli vince contro la Juve: è la seconda vittoria consecutiva in campionato contro i bianconeri. Non succedeva da 10 anni Al Maradona, il Napoli batte la Juve. Dopo quella dello scorso anno al ritorno, gli azzurri vincono la seconda gara consecutiva contro i bianconeri: non succedeva da 10 anni, come sottolinea OptaPaolo. In quell’occasione, gli azzurri arrivarono a 3 successi. «Il Napoli ha vinto due partite di fila contro la Juventus in Serie A per la prima volta dal 2011, quando arrivò a tre successi di fila contro i bianconeri nella gestione Walter Mazzarri». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 13 febbraio 2021) Ilvincela Juve: è la seconda vittoria consecutiva in campionatoi bianconeri. Nonda 10 anni Al Maradona, ilbatte la Juve. Dopo quella dello scorso anno al ritorno, gli azzurri vincono la seconda gara consecutivai bianconeri: nonda 10 anni, come sottolinea OptaPaolo. In quell’occasione, gli azzurri arrivarono a 3 successi. «Ilha vinto due partite dilainA per la prima volta dal, quando arrivò a tre successi dii bianconeri nella gestione Walter Mazzarri». Leggi su Calcionews24.com

