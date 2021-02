LIVE Sci alpino, Mondiali Discesa donne in DIRETTA: si comincia subito con le azzurre! (Di sabato 13 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA PROVA DI Discesa MASCHILE DALLE 13.00 I PETTORALI DI PARTENZA 11.02 Pessimo segnale per Marsaglia. Jasmina Suter ha già 0.41 di vantaggio al primo intermedio. E non è di certo una delle atlete di vertice… 11.01 1’35?81 il tempo di Francesca Marsaglia. E’ un tempo alto se paragonato ai tempi di ieri. L’azzurra ha sciato abbastanza bene, ma su questa pista conta essere scorrevoli. Ora la svizzera Jasmina Suter. 11.00 Marsaglia trova vento nella parte alta. 11.00 Iniziata la Discesa femminile dei Mondiali di sci alpino. In pista Francesca Marsaglia. 10.59 Ci siamo, Francesca Marsaglia al cancelletto di partenza! 10.58 Elena Curtoni non ha mai gradito l’Olympia delle Tofane. In ... Leggi su oasport (Di sabato 13 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA SECONDA PROVA DIMASCHILE DALLE 13.00 I PETTORALI DI PARTENZA 11.02 Pessimo segnale per Marsaglia. Jasmina Suter ha già 0.41 di vantaggio al primo intermedio. E non è di certo una delle atlete di vertice… 11.01 1’35?81 il tempo di Francesca Marsaglia. E’ un tempo alto se paragonato ai tempi di ieri. L’azzurra ha sciato abbastanza bene, ma su questa pista conta essere scorrevoli. Ora la svizzera Jasmina Suter. 11.00 Marsaglia trova vento nella parte alta. 11.00 Iniziata lafemminile deidi sci. In pista Francesca Marsaglia. 10.59 Ci siamo, Francesca Marsaglia al cancelletto di partenza! 10.58 Elena Curtoni non ha mai gradito l’Olympia delle Tofane. In ...

