Lazio, Inzaghi alla vigilia dell'Inter: "Qualificazione Champions come uno Scudetto" (Di sabato 13 febbraio 2021) Domani la Lazio si giocherà un'importante fetta di stagione: l a sfida contro l'Inter rappresenta un punto di svolta che potrebbe dare continuità a questo splendido periodo, ma anche prestigio a una ... Leggi su quotidiano (Di sabato 13 febbraio 2021) Domani lasi giocherà un'importante fetta di stagione: l a sfida contro l'rappresenta un punto di svolta che potrebbe dare continuità a questo splendido periodo, ma anche prestigio a una ...

tuttosport : #Lazio, #Inzaghi: '#Inter arrabbiata. Noi pronti a giocarcela' ???? - FcInterNewsit : Qui Lazio - Rifinitura per i biancocelesti, Radu resta in dubbio. Inzaghi sceglie Patric - IoNascoQui : Verso Inter – Lazio: Simone Inzaghi in conferenza stampa - Pall_Gonfiato : L'allenatore della #Lazio lancia il guanto di sfida ai nerazzurri di #Conte - SempreIntercom : RT @SempreIntercom: Lazio Coach Simone Inzaghi: “Inter & Juventus Are The Favourites For The Scudetto” -