La partita ingessata Torino - Genoa finisce in parità 0 - 0

(Di sabato 13 febbraio 2021) Allo stadio Olimpico Grandeva in scena una delle partite della 22/a giornata di Serie A, quella tra. I granata sono in cerca di punti utili per non cadere nella zona ...

Ultime Notizie dalla rete : partita ingessata

Globalist.it

... a tu per tu con Perin, cade a terra al momento del tiro sulla pressione di Masiello; l'arbitro però, dopo aver visionato il Var, ritiene infondata la richiesta e lariprende. Per la legge ...MORSE 6,5 " Col suo gioco un po' naif " tra finte non ortodosse e ganci con mano" porta comunque sul campo qualche ventata di utilità, sia perché in difesa per lo meno ...il popò di...Per tutti i 90' di gioco si è assistito ad una partita statica e priva di azioni significative. Evidente la difficoltà di entrambe le squadre di creare azioni nella metà campo avversaria.BELLUNO A picco le assunzioni nei servizi turistici (e questo era prevedibile viste le chiusure), ma in calo anche quelli in occhialeria. È Belluno una delle province venete ...