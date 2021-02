Insigne fa 100 | auguri di figli e colleghi | da De Rossi a Lavezzi

(Di sabato 13 febbraio 2021) Dopo una serata magica per Lorenzoè arrivata anche la più tenera delle sorprese: Carmine e Christian , i suoi, lo hanno festeggiato con una torta speciale per i cento gol con il Napoli. ...

SkySport : Insigne, 100 gol col Napoli in tutte le competizioni - DiMarzio : #Insigne fa 100 con il #Napoli - zazoomblog : Insigne e i suoi 100 gol col Napoli: “Emozione unica dedicati ai tifosi ed a mia moglie” - #Insigne #Napoli: #“Emo… - ilgiornaledicas : Napoli-Juve 1-0: Il Napoli fa sua la rivincita con il gol numero 100 di Insigne - rosad24 : RT @Carloalvino: La prestazione da squadra che soddisfazione; i 100 gol di Insigne che soddisfazione; batterli che soddisfazione ma sentire… -

Ultime Notizie dalla rete : Insigne 100

A proposito di Diego Armando, anche Maradona Junior ha omaggiatosu Instagram, unendosi a tantissimi tra familiari, amici e ...Lorenzo, capitano del Napoli, ha segnata alla Juve il suo gol numerocon la maglia azzurra Lorenzo, capitano del Napoli e autore del gol - vittoria sulla Juventus , il suo 100esimo con la maglia del Napoli, attraverso un post su Instagram ha celebrato ...Il gol su rigore contro la Juve è il centesimo con la maglia del Napoli: pioggia di like per il suo post su Instagram e sorpresa in famiglia ...Festa al San Paolo per il successo dei partenopei sui bianconeri, gol n.100 di Insigne. In precedenza Torino e Genoa avevano fatto 0-0, nel primo match degli anticipi di oggi. In serata alle 20.45 Spe ...