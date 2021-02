Il mondo che crediamo di conoscere non c’è più (Di sabato 13 febbraio 2021) Il mondo che crediamo di conoscere non è quello in cui abitiamo. Mentre viviamo in un’illusione minacciata dal futuro, ci aggiriamo ciechi tra le rovine che già ci circondano. Ma come strappare il velo che ci copre la vista e intuire la dimensione della catastrofe? Siamo al sicuro dalle catastrofi di domani? L’Amazzonia scomparirà nel Leggi su periodicodaily (Di sabato 13 febbraio 2021) Ilchedinon è quello in cui abitiamo. Mentre viviamo in un’illusione minacciata dal futuro, ci aggiriamo ciechi tra le rovine che già ci circondano. Ma come strappare il velo che ci copre la vista e intuire la dimensione della catastrofe? Siamo al sicuro dalle catastrofi di domani? L’Amazzonia scomparirà nel

LucaBizzarri : Siamo bravissimi, abbiamo reagito alla grande. Però mio papà ha 84 anni e non so ancora quando lo vaccineranno. In… - ladyonorato : Mi prenderò qualche giorno per riflettere. Ma di certo non rinuncerò per nessuna ragione al mondo ai miei valori, a… - DSantanche : In piena crisi economica con più di 400mila posti di lavoro persi lo scorso anno, il segretario della #CGIL non ha… - robyeyli : RT @zanzibardy: È certo che la passione smuova il mondo, perciò bisogna seguirla in modo che bruci tutti gli apparenti ostacoli. ?? Fabián… - inhoransblueyes : RT @forsesonostrana: E RICORDIAMOLO AL MONDO CHI ERAVAMO E CHE SIAMO RITORNATI -