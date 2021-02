Il M5S agonizza | noi trattati da deficienti | questo è un governicchio di mezze cartucce

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 13 febbraio 2021) Il caos regna sovrano all’interno del Movimento 5 Stelle nel giorno in cui il governo Draghi fa il suo esordio. I forti malumori per la composizione della squadra del neonato esecutivo si espandono a macchia d’olio nei gruppi di Camera e Senato. Tant’è che – spiega un senatore tra il serio e il faceto – “ormai non ha più senso fare l’elenco dei dissidenti, si fa prima a contare quelli rimasti favorevoli…”. La lettera di Barbara Lezzi: ripetiamo il voto su Rousseau Una pattuglia di parlamentari guidata dalla senatrice Barbara Lezzi ha inviato una lettera al capo politico Vito Crimi e al garante Beppe Grillo per chiedere la ripetizione del voto su Rousseau in quanto “la previsione del quesito posta nella consultazione dell’11 febbraio 2021 non ha trovato riscontro nella formazione del nuovo governo”. “Non c’è”, lamenta Lezzi, “il super-ministero che avrebbe dovuto prevedere la fusione ...