Il Governo Draghi: dubbi sul verde e troppo maschile (Di sabato 13 febbraio 2021) Così in Italia abbiamo un nuovo Governo. Lo confesso, nonostante Draghi, sono tutt'altro che entusiasta. Ci sono 15 ministri "politici" e 8 "tecnici". Solo 8 donne su 23. Il ministero della Transizione ecologica non è un super ministero come era stato annunciato, ma il vecchio ministero dell'Ambiente più l'Energia. Il passaggio dell'Energia al Ministero dell'Ambiente sarebbe una bella notizia se a capo ci fosse un uomo o una donna veramente convinti che più che di transizione c'è bisogno di trasformazione ecologica, che conosca la macchina amministrativa, sappia parlare a tutti i settori, compresa la società civile, che sia pronto o pronta ad avviare l'eliminazione dei 19 miliardi e più di sussidi pubblici ambientalmente dannosi che ogni anno pagano i contribuenti italiani; che sia in grado di rilanciare le rinnovabili, che in Italia sono ...

