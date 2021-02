“Il coraggio di vincere” , un singolo autobiografico per Dodi Battaglia (Di sabato 13 febbraio 2021) E’ in radio e disponibile sulle piattaforme digitali “Il coraggio di vincere” il nuovo brano di Dodi Battaglia, che anticipa l’uscita del primo album di inediti del nuovo percorso musicale dell’artista, prevista per la primavera. “Il coraggio di vincere” è disponibile in pre-order anche in una speciale edizione in vinile 45 giri, che uscirà venerdì 26 febbraio. Sul lato B del vinile, sarà presente il brano inedito “Una storia al presente”. «È un brano che mi rappresenta molto – racconta Dodi Battaglia in merito a “Il coraggio di vincere” – Racconta del mio personale approccio alla vita, fatto di grande entusiasmo e del coraggio di rimettermi in gioco ogni volta». “Il coraggio Di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 13 febbraio 2021) E’ in radio e disponibile sulle piattaforme digitali “Ildi” il nuovo brano di, che anticipa l’uscita del primo album di inediti del nuovo percorso musicale dell’artista, prevista per la primavera. “Ildi” è disponibile in pre-order anche in una speciale edizione in vinile 45 giri, che uscirà venerdì 26 febbraio. Sul lato B del vinile, sarà presente il brano inedito “Una storia al presente”. «È un brano che mi rappresenta molto – raccontain merito a “Ildi” – Racconta del mio personale approccio alla vita, fatto di grande entusiasmo e deldi rimettermi in gioco ogni volta». “IlDi ...

