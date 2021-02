Il commissario Della Assl di Olbia in visita all'ospedale di Tempio (Di sabato 13 febbraio 2021) (Visited 81 times, 81 visits today) Notizie Simili: Tavolo per l'ospedale di La Maddalena, l'Ats… Tempio, la consegna delle borse di studio intitolate… Gli adolescenti bevono meno ... Leggi su galluraoggi (Di sabato 13 febbraio 2021) (Visited 81 times, 81 visits today) Notizie Simili: Tavolo per l'di La Maddalena, l'Ats…, la consegna delle borse di studio intitolate… Gli adolescenti bevono meno ...

europainitalia : #ECForecast: oggi il Commissario UE @PaoloGentiloni ha presentato le previsioni economiche della Commissione europe… - Raicomspa : Buon ascolto del brano 'Lidia tango' dalla colonna sonora de #IlCommissarioRicciardi con @LinoGuanciale, musiche di… - marcocappato : Fare pressioni politiche per usare un #vaccino non ancora approvato dalle autorità preposte? Fatto anche questo! '… - TheFutu67744638 : Le critiche al #GovernoDraghi sono nel 80% abbastanza inutili. Certo, ci si aspettava un netto cambiamento, sopratt… - SpeculaThor : RT @Michele_Arnese: 'Anziché essere percepito come commissario liquidatore di un sistema, Draghi vuole essere accolto come l’uomo della tre… -