“I due superpiedi quasi piatti” stasera in tv: Bud e Terence, non i soliti fagioli (Di sabato 13 febbraio 2021) Scordatevi i fagioli ‘alla Trinità‘. Quando una scena epocale, del western all’italiana del 1970, si scolpì nella mente. Terence Hill mangia con gusto un intero tegame di fagioli, in umido, ad occhio piccanti, in pochissimi minuti. E si racconta che sia stata girata in una sola volta, tenendo l’attore a digiuno da 24 ore. “Lo chiamavano Trinità“, prima e dopo la mangiata vorace di quella padella. Il pasto di un cowboy rimase, per sempre, una scatola di fagioli. Ma Bud Spencer e Terence Hill tornano stasera in tv, in “I due superpiedi quasi piatti“. Trasportati a Miami, le lunghe cavalcate su strade polverose, a cui la coppia ci aveva abituato, saranno a briglia sciolta, su spiagge della Florida. Moto poliziesche a scoppio, invece ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 13 febbraio 2021) Scordatevi i‘alla Trinità‘. Quando una scena epocale, del western all’italiana del 1970, si scolpì nella mente.Hill mangia con gusto un intero tegame di, in umido, ad occhio piccanti, in pochissimi minuti. E si racconta che sia stata girata in una sola volta, tenendo l’attore a digiuno da 24 ore. “Lo chiamavano Trinità“, prima e dopo la mangiata vorace di quella padella. Il pasto di un cowboy rimase, per sempre, una scatola di. Ma Bud Spencer eHill tornanoin tv, in “I due“. Trasportati a Miami, le lunghe cavalcate su strade polverose, a cui la coppia ci aveva abituato, saranno a briglia sciolta, su spiagge della Florida. Moto poliziesche a scoppio, invece ...

