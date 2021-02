Highlights e gol Juve Stabia-Avellino 0-1, Serie C 2020/2021 (VIDEO) (Di sabato 13 febbraio 2021) Gli Highlights e i gol di Juve Stabia-Avellino 0-1, match valido per la ventiquattresima giornata del girone C di Serie C 2020/2021. I padroni di casa passano in vantaggio al 67? con la rete di Maniero: sugli sviluppi del corner seguente, spizzata sul primo palo di Santaniello e sotto porta il numero 19 in girata trafigge Russo. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 13 febbraio 2021) Glie i gol di0-1, match valido per la ventiquattresima giornata del girone C di. I padroni di casa passano in vantaggio al 67? con la rete di Maniero: sugli sviluppi del corner seguente, spizzata sul primo palo di Santaniello e sotto porta il numero 19 in girata trafigge Russo. SportFace.

acmilanyouth : Quarta vittoria stagionale in campionato per il #MilanPrimavera: a decidere #MilanSassuolo sono i gol di Tonin e Ol… - filadelfo72 : Highlights Napoli-Juventus 1-0: Video Gol 22ª Giornata di Serie A - MilanLiveIT : #SerieA, #SpeziaMilan 2-0: gol e sintesi partita | #Video #Highlights - sportface2016 : #SpeziaMilan: il VIDEO dei GOL e degli HIGHLIGHTS #SerieA - sportli26181512 : Reims-Lens 1-1: Reims e Lens si dividono un punto a testa. Nel match valevole per la venticinquesima giornata della… -