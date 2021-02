Governo | giuramento con mascherina

(Di sabato 13 febbraio 2021) Roma, 13 feb. (Adnkronos) - Presidente della Repubblica, del Consiglio e ministri tutti condurante ilper garantire il rispetto delle norme anti-pandemia. La distanza non consente infatti di togliere il dispositivo di sicurezza, come ad esempio quando il Capo dello Stato e il premier hanno rilasciato le loro dichiarazioni alla stampa.

Quirinale : #Quirinale, la diretta video del giuramento del #Governo: - pietroraffa : Sabino Cassese la tocca pianissimo: 'Uno che leggeva i Dpcm del Governo Conte pensava: chi li ha scritti andrebbe… - lorepregliasco : Zampetti: il professor Mario Draghi, sciogliendo la riserva, ha accettato di formare il nuovo governo. Il giurament… - Fra_nnic : La cosa più stucchevole che si sta palesando: è che molti scoprono alcuni #ministri del #Governo #Contebis solo ogg… - SignorAldo : RT @Adnkronos: #Governo, #Draghi ha giurato -

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, è arrivato al Quirinale dove alle 12 si svolge la cerimonia deldel nuovo. Draghi è giunto in auto al Colle. 13 febbraio 2021delnaturalmente senza stretta di mano tra il Presidente della Repubblica, quello del Consiglio e i vari ministri dopo la lettura della formula di rito, per il rispetto delle norme ...Con il giuramento al Quirinale, avvenuto oggi alle 12, il governo Draghi inizierà il suo cammino, con un consiglio dei ministri che si riunirà subito dopo. Del nuovo esecutivo fanno parte 23 ministri, ...L’arrivo di Renato Brunetta al giuramento del Governo Draghi al Quirinale Le immagini dell’arrivo di Renato Brunetta al Quirinale per giurare da ministro della Pubblica ...